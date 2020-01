Cosa mangia Cristiano Ronaldo per restare in forma?

Tanti anni fa si parlava in una pubblicità di successo, con uno slogan diventato tormentone, de La colazione dei campioni. E chi è il più grande campione vivente? Cristiano Ronaldo. E cosa mangia? O, meglio, come fa a restare così in forma?

A indagare sul pluripremiato pallone d’oro è la scienza che in questo signore del pallone di 34 anni ha dimostrato che in realtà c’è un corpo di un 24enne. Dieci anni in meno. Non sono pochi per nulla.

E allora qualcosa che bisogna tenere in conto è sicuramente l’alimentazione. Che deve essere curata, precisa e non deve mai sgarrare. Pena ‘la pancetta dell’impiegato’ o del trentaquattrenne, ragionando in maniera ironica.

Intanto, sappiamo che l‘asso portoghese mangia fino a sei volte al giorno, mettendo il pesce alla base della sua alimentazione quotidiana. E come numero di volte non è poco. Serve a non fare sopraggiungere la fame o a fare vincere il calo di zuccheri. La lista delle cose da potere mangiare comprende in particolare pesce spada, tonno, merluzzo e baccalà. Tra le carni, Ronaldo ama il pollo. La colazione prevede prosciutto, formaggio e yogurt magro. Segue lo spuntino con toast e avocado. Pranzo di solito consiste in pollo e insalata, mentre il secondo di pesce, come un’insalata con tonno, uova e olive. A cena il campione portoghese sceglie carne o pesce.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo scoppia a piangere in TV, ecco perché.

E dormire? Pure questo è importante. E lui lo fa per un terzo della giornata: otto ore al giorno. Ma non tutta la notte. Divise in 5 pisolini. Tipo Einstein. insomma. D’altra parte se non è un genio della fisica, CR7 resta un genio nel fisico.

E poi, naturalmente, sempre per mantenere la struttura da milioni di dollari di Ronaldo, ci vogliono palestra e pilates. Insomma, non si risolve tutto solo con l’alimentazione ma ci vuole tanto altro.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati?

Queste ore però saranno sicuramente a casa Ronaldo. Georgina Rodriguez è stata infatti scelta tra le vallette che affiancheranno Amadeus nel corso del prossimo Festival di Sanremo. Finalmente vedremo la signora dello sportivo con più follower al mondo – che sulla carta è nata nel 1994, è spagnola e fa la modella – fare effettivamente qualcosa anche in Italia. Resta da capire se i due hanno festeggiato la notizia, almeno con una fetta di torta. Anche proteica. Di quelle che si trovano facilmente nelle farmacie specializzate. Tanto per non rovinarsi la preziosa linea. Auguri ragazzi e vento in poppa. Divertitevi ogni tanto.

LEGGI ANCHE: Perché non bisogna lasciare una bottiglia d’acqua in auto?