Bere troppa acqua influisce sulla qualità del sonno.

L’eccesso d’acqua compromette la composizione del sangue.

Le quantità d’acqua consigliate ogni gorno dipendono da fattori come il sesso, il peso, l’attitudine all’attività fisica.

Nutrizionisti, medici e personal trainer non smettono mai, e giustamente, di ricordare l’importanza di bere acqua. Le quantità di acqua da bere ogni giorno variano a seconda di diversi fattori. Tra questi è possibile citare il sesso – le donne, secondo gli esperti dell’Accademia Nazionale delle Scienze, dovrebbero bere 2,7 litri di acqua al giorno mentre gli uomini 3,7- ma anche l’attitudine all’attività fisica. Inoltre, non bisogna mai dimenticare che anche gli alimenti, in primis le verdure, contribuiscono all’idratazione quotidiana.

I benefici del bere acqua sono noti a tutti. Meno conosciute sono le ripercussioni che possono derivare dall’eccesso. Scopriamole assieme nel prossimo paragrafo.

Bere troppa acqua: i rischi per la salute

Quando si beve troppa acqua, si ha a che fare innanzitutto con un peggioramento della qualità del sonno. Ricordiamo infatti che l’eccesso di acqua nell’organismo inibisce la sintesi dell’ADH, ormone che ci porta a non alzarci troppo frequentemente di notte per andare in bagno e che il nostro corpo inizia a secernere quando ci corichiamo.

Da non dimenticare è poi il rischio di andare in iperidrosi, per non parlare di tutto quello che riguarda i cambiamenti della composizione del sangue. In particolare, si parla di alterazioni relative all’equilibrio tra sodio e potassio, fondamentale, tra i vari motivi, per la regolarità del battito cardiaco.

