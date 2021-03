Covid-19, alcune Regioni cambiano colore, qual è la nuova situazione

Covid-19 , cambia il colore per alcune Regioni d’Italia.

, cambia il colore per alcune Regioni d’Italia. I cambiamenti riguardano Lazio , Molise e, forse, la Sardegna .

, e, forse, la . A Catanzaro chiuse le scuole.

Nel Lazio le vacanze di Pasqua potrebbero essere di colore arancione merché ha migliorato il suo RT, ovvero l’indice di contagio.

Infatti, come appreso da Adnkronos Salute, Lazio e anche il Molise, dopo i 15 giorni di zona rossa, potrebbero tornare arancione.

Potrebbe essere ancora rosse, invece, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia, Valle D’Aosta e Veneto fino a Pasqua.

Inoltre, potrebbe sfumare dopo la valutazione dei dati della Cabina di Regia Iss-ministero della Salute la zona bianca, unica finora in Italia, per la Regione Sardegna che, quindi, potrebbe passare in arancione.

Sul Molise in arancione, il presidente della Regione Donato Toma, interpellato dall’Ansa, ha affermato: «Un’ipotesi percorribile che stiamo ben ponderando con il Ministero della Salute». Nelle scorse settimane era stato proprio il governatore a chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza di inserire il Molise in ‘zona rossa’ a seguito dell’aumento dei casi e dei ricoveri.

Infine, si è appreso che il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi servizi educativi per l’infanzia e scuola pubblica dell’infanzia pubblici e privati, nonché ludoteche e asili nido pubblici e privati, da lunedì 22 a mercoledì 31 marzo.

