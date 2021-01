Covid-19, balzo dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore

Sono 15.204 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.501.147 dall’inizio dell’epidemia.

Il numero delle vittime è pari a 467. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Sono 293.770 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,1%. È pari a 19.172 il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.936.289 dall’inizio della pandemia.

In calo il numero degli attualmente positivi che è di 477.969, 4.448 unità in meno rispetto a ieri. In calo a 2.352 le persone ricoverate in terapia intensiva, 20 in meno rispetto al giorno precedente. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 21.161 unità (214 in meno rispetto a ieri).

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.385), la Lombardia (2.293), il Lazio (1.338), la Puglia (1.233), e la Campania (1.178).

