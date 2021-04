Covid-19, cambiano i colori delle Regioni, nuova ordinanza di Speranza

Passa in zona rossa la Regione Sardegna, mentre Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana vanno in zona arancione.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 12 Aprile.

Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal nome Riapri Italia, ha detto: «La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti».

