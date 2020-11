Covid-19: come sta Alena Seredova?

Alena Seredova è positiva al Coronavirus. L’ex modella, oggi imprenditrice, lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.

Alena Seredova: positiva e sintomatica

Alena Seredova ha annunciato venerdì 13 novembre 2020 su Instagram la sua positività al Covid.

Mamma da pochi mesi della piccola Vivienne Charlotte, nata dal suo amore con il manager Alessandro Nasi, l’uomo che le ha ridato il sorriso dopo la fine della storia con Buffon, la Seredova è positiva e sintomatica.

Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente.

Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!

Il post, in cui la Seredova appare con il volto palesemente provato, è stato commentato da diversi Vip, per esempio Beatrice Valli, Natasha Stefanenko e Tosca D’Aquino.

Come sta la Seredova?

Dopo l’annuncio della positività, Alena Seredova non ha pubblicato altri post, fatta eccezione per due Stories dedicate agli appelli di un rifugio per cani relativi nello specifico a un’adozione e a una raccolta fondi.

