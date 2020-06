Covid-19, dal 15 giugno si torna in discoteca: le regole da rispettare

Da lunedì 15 giugno ripartiranno le attività sociali – salvo impennata dei contagi – tra cui anche le discoteche.

In relazione a ciò, sono state approvate dalla Conferenza Stato – Regioni le linee guida, contenute in un documento.

Ora, per le sale da ballo, la regola principe resta il distanziamento, anche in pista: si ballerà a due metri di distanza, con mascherina, anche se l’indicazione va ‘incrociata’ con la possibilità di ballare solo all’aperto.

Infatti, nel paragrafo dedicato alle discoteche si legge, in relazione alla definizione della capienza massima del locale, che si deve «garantire almeno 1 metro tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo», e che «con riferimento all’attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.), inoltre «gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro».

E ancora: «Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti».

Altre misure: informazione e prevenzione con formazione del personale, eventuale misurazione della temperatura dei clienti, messa a disposizione di disinfettante per le mani, cartelli multilingue, contapersone per monitorare gli accessi, promuovere prenotazioni e pagamenti online.

Infine, per le attività di ristorazione all’interno delle discoteche valgono le stesse regole delle analoghe strutture in altri contesti – Fonte: Adnrkronos.

