Covid-19, Draghi si è vaccinato con AstraZeneca (VIDEO)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.

Il premier si è vaccinato con AstraZeneca.

Aledsio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio: «Stamani il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalità delle Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione. È stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli è stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata».

