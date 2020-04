Covid-19 e calcio, Burioni: “Stadi con il pubblico? Ci vuole un miracolo”

Questa settimana dovrebbe essere cruciale per il futuro dell’attuale stagione del calcio italiano che non riguarda non solo la Serie A.

Sull’argomento è intervenuto su Instagram, nell’appuntamento classico del lunedì sera con il giornalista Pierluigi Pardo, il virologo Roberto Burioni: «Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere».

«Con questo virus – ha sottolineato Burioni – un mese è un’era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica: tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L’epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, siamo in una fase calante. Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione».

Sulla situazione è intervenuto anche Antonio Cassano, sempre nella stessa diretta del lunedì con Pardo: «Tornare a giocare? La realtà dei fatti è che non si puòl tornare in campo, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche ci fossero 8-10 cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile. Il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il Calcio».

