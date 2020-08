Covid-19 e scuola, Crisanti: “Sulla scuola non c’è un piano serio”

Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, intervistato da TPI, ha affermato che «l’ordinanza sulla chiusura delle discoteche e sull’obbligo delle mascherine all’aperto è valida fino al 7 settembre. Il governo vuole valutare la situazione circa una settimana prima dell’apertura delle scuole per capire come muoversi».

E ancora: «Il discorso sulla scuola è impostato in maniera non corretta. È tutto basato sulla prevenzione passiva e basta? Non c’è un piano serio per i possibili contagi. Per esempio andrebbe chiesta la vaccinazione antinfluenzale a tutti. Perché qua si rischia una confusione incredibile: ogni starnuto o tosse verrà scambiata per Covid e via ai test e a tutto il resto».

Crisanti ha sottolineato che «al momento i presidi devono accettare a scuola i ragazzi indipendentemente dai focolai. Invece, secondo me, dovrebbero avere la possibilità di impedire ai bambini o ai ragazzi che provengono dalle zone focolaio di andare a scuola e seguire in remoto con la didattica online. Il provvedimento sulle mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 fa ridere? Come se il virus fosse a orario! Il governo doveva essere più coraggioso e predisporre l’obbligo durante tutto il giorno».

Sempre Crisanti, intervistato stavolta da Il Giornale, ha detto: «Qui non si riesce a programmare niente: è il grande difetto italiano. Si cede a interessi economici più o meno legittimi, si fanno provvedimenti all’ultimo minuto e alla fine il risultato è una miscela infernale. In un’epidemia dev’essere uno solo che comanda, invece ogni regione spesso si muove per i fatti suoi. È una pagliacciata».

Commentando lo stop ai locali, Crisanti lo ha definito «un atto coraggioso che mette fine a una babele di voci e provvedimenti. Ai giovani servirà come segnale: purtroppo in discoteca esistono le due condizioni che agevolano la diffusione dei contagi, il contatto ravvicinato con gli sconosciuti e l’aumento della respirazione che favorisce l’entrata del virus nelle vie respiratorie profonde».

Secondo Crisanti, infine, bisogna trovare soluzioni anche per bar e ristoranti. «Se c’è la volontà politica di farli rimanere aperti, anche in presenza del virus, bisogna trovare soluzioni innovative e in fretta, come controllare con regolarità tutti i dipendenti che lavorano nel settore. Se non si fa questa mossa, si chiuderà, è inevitabile».

