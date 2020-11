Covid-19, il sindaco De Magistris: “La situazione a Napoli è molto grave” (VIDEO)

«La situazione a Napoli soprattutto dal punto di vista sanitario è molto grave e ci preoccupa: nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre mille contagi, i pronto soccorso sono presi d’assalto, gli ospedali sono al collasso, i reparti sono in affanno, ci sono persone che hanno difficoltà a ricevere cure presso la propria abitazione e le ambulanze non arrivano».

Così, in un video pubblicato su Facebook, il sindaco Luigi De Magistris.

«Diventa necessario in questo momento interrompere la crescita del contagio – ha aggiunto de Magistris – Eppure di fronte a dati reali che preoccupano tutti, il Governo ha indicato la Campania e Napoli come zona gialla nonostante 15-20 giorni fa il presidente della Regione indicava come imminente un lockdown regionale e nonostante il consulente del ministro Speranza ancora ieri sosteneva che Napoli deve essere zona rossa».

LEGGI ANCHE: Roberto Mancini positivo al coronavirus.