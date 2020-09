Covid-19 in Francia, 13.215 casi nelle ultime 24 ore: è record

In Francia l’epidemia di coronavirus torna ai livelli di maggio. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati accertati 13.215 nuovi casi e 123 vittime (che non succedeva dal 19 maggio). Il totale delle vittime è così arrivato a 31.249. I nuovi ricoveri sono 850, di cui 100 in terapia intensiva.

Tuttavia, il dato delle vittime è ‘falsato’ perché 76 di questi decessi sono stati registrati in un ospedale dell’Essonne che ha inviato oggi registrazioni risalenti agli ultimi mesi, come spiegato da Santé Publique France.

Il tasso di positivi rispetto al numero di tamponi rimane stabile al 5,4%. È risultato positivo al coronavirus anche il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire che, su Twitter, ha dato la notizia, affermando che si è «immediatamente messo in isolamento in conformità con le regole sanitarie».

Infine, via libera, seppure parziale, delle autorità sanitarie francesi al test sulla saliva per individuare il Covid-19. Per il momento, potranno essere usati soltanto sulle persone che presentano sintomi mentre non é stato ancora approvato per l’uso con gli asintomatici.

