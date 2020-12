Covid-19 in Germania, picco di vittime: mai così tante dall’inizio dell’epidemia

In Germania, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 590 decessi legati al coronavirus, stando ai dati del Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco: si tratta del record assoluto di morti in un solo giorno dall’inizio della pandemia.

Il precedente record era stato raggiunto martedì scorso, con 487 morti. Secondo il bilancio effettuato dalla Zeit online – che conteggia via via le segnalazioni in arrivo dalle varie autorità sanitarie locali, senza aspettare le procedure dell’Rki – in effetti il numero delle vittime giornaliere è 623.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, sono 20.815 i casi nelle 24 ore in Germania. Si tratta del sesto giorno in seguito nel quale le infezioni da coronavirus risultano in crescita rispetto alla settimana precedenti.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, alla luce di questi dati, ha ribadito la necessità di attuare un blocco generale in Germania al fine di contenere la diffusione del coronavirus.

Intervenendo oggi al Bundestag (Parlamento federale tedesco), Merkel ha dichiarato di ritenere giusto chiudere i negozi dopo Natale, almeno fino al 10 gennaio. Inoltre, andrebbe sospeso l’insegnamento nelle scuole e l’avvio ferie natalizie andrebbe anticipato al 16 dicembre.

Per Merkel, al fine di contrastare con successo la pandemia, è necessario fare affidamento sui dati scientifici. La cancelliera ha, inoltre, chiesto ai tedeschi di ridurre in maniera significativa i contatti prima di Natale. Ora sono richiesti «riguardo e solidarietà».

Secondo Merkel, infatti, «la chiave più importante per combattere con successo il virus» in Germania è «il comportamento responsabile di ogni individuo e la disponibilità a partecipare». La cancelliera si è quindi detta convinta che «la stragrande maggioranza” dei tedeschi è pronta a continuare con le restrizioni anticontagio ed ha aggiunto che è «sinceramente grata» per tale disponibilità.

