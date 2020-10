Covid-19 in Lombardia, i nuovi casi sono oltre 4.000 in 24 ore

In Lombardia i nuovi positivi al coronavirus, riscontrati nelle ultime 24 ore, sono 4.126, di cui 1.858 nella città metropolitana di Milano.

In attesa dei dati ufficiali che saranno comunicati, come di consueto, dalla Regione Lombardia nel bollettino pomeridiano delle 17, sono questi i dati che ha riportato il TGR.

Roberto Anelli, capogruppo della Lega in consiglio regionale, ha spiegato inoltre ai microfoni di Rai News che «i numeri sono preoccupanti, ma vanno guardati con monitoraggio attento e quotidiano. Il coronavirus non ci anticipa ciò che farà nei prossimi giorni, noi dobbiamo vivere alla giornata».

Si tratta di un numero raddoppiato rispetto a ieri, quando ne sono stati contati 2.023. Oggi sono stati effettuati 36.416 tamponi, ieri 21.726.

Come già riportato qui, da domani, giovedì 22 ottobre, scatterà in Lombardia il ‘coprifuoco’ dalle 23 alle 5. Ci si potrà spostare soltanto per «comprovate esigenze lavorative».

L’ordinanza, valida fino al 13 novembre 2020, è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei capoluoghi di provincia.