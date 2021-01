Covid-19, in Norvegia 13 decessi legati al vaccino

Un totale di 23 decessi sono stati registrati registrati in Norvegia collegati alla vaccinazione contro il Covid-19 e, finora, 13 di questi sono stati analizzati. Ne dà notizia il media norvegese Norway Today.

«I rapporti potrebbero indicare che gli effetti collaterali comuni dei vaccini a mRNA, come febbre e nausea, potrebbero avere provocato la morte di alcuni pazienti fragili», ha osservato Sigurd Hortemo dell’Agenzia norvegese per i medicinali.

L’Agenzia norvegese per i medicinali e l’Istituto nazionale di sanità pubblica stanno analizzando congiuntamente tutti i rapporti sugli effetti collaterali.

Di conseguenza, l’Istituto nazionale di sanità pubblica ha aggiornato la guida alla vaccinazione Covid-19 con nuovi consigli sulla vaccinazione degli anziani fragili.

«Se sei molto fragile, probabilmente non dovresti essere vaccinato», ha detto ieri, giovedì 14 gennoi, Steinar Madsen, dell’Agenzia norvegese per i medicinali, in un webinar sui vaccini per giornalisti.

Come riportato su SaluteLab.it, la Norvegia ha finora somministrato almeno una dose a circa 33.000 persone, concentrandosi su quelle considerate più a rischio se contraggono il virus, compresi gli anziani. La maggior parte delle dosi somministrate sono del vaccino Pfizer-BioNTech.

«L’Oms è a conoscenza di segnalazioni di 23 decessi a seguito della vaccinazione contro il Covid-19 in Norvegia. L’Agenzia norvegese per i farmaci ha riferito il 14 gennaio la sua valutazione preliminare su 13 decessi, tutti adulti in condizioni di salute fragile. L’Agenzia ha valutato che i decessi potrebbe essere collegati agli effetti collaterali normalmente lievi del vaccino», ha detto un rappresentante. «Siamo in contatto con le autorità sanitarie norvegesi e seguiremo da vicino le indagini sulle cause e le circostanze di tutti i 23 decessi», ha aggiunto il portavoce

