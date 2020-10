Covid-19 in Sicilia, 5 studenti positivi dopo festa di compleanno

5 studenti sono risultati positivi al coronavirus dopo una festa di compleanno a Niscemi.

L'ASP di Caltanissetta sta effettuando 1.400 test rapidi.

Una vittima si è registrata a Ragusa.

Nelle ultime ore sta aumentando il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia e si stanno moltiplicando le notizie dello sviluppo di focolai.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia, il liceo Scientifico Leonardo da Vinci rischia, ad esempio, di diventare un cluster per il Covid-19.

Cinque studenti di una quarta e quinta classe dell’istituto, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus dopo la festa di compleanno di 18 anni di una studentessa. E il contagio si sta allargando.

Stamattina l’Asp di Caltanissetta ha iniziato ad effettuare 1400 test rapidi – la procedura si concluderà domani, sabato 3 ottobre – a docenti, alunni e personale Ata. Si tratta di un monitoraggio clinico per arginare sul nascere eventuali casi di positivitò asintomatica.

Intanto, sono stati già effettuati 180 tamponi a familiari e partecipanti alla festa di compleanno. Attualmente i positivi a Niscemi sono 17, di cui uno ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sempre in Sicilia, poi, oggi si è registrato un decesso a Ragusa per il Covid-19. Si tratta di un uomo proveniente da Vittoria, classe 1949 da tempo ricoverato al reparto di Terapia intensiva del covid hospital Maria Paternà Arezzo (Ompa) di Ragusa.

La situazione dei ricoveri attuali vede 4 ricoveri in Malattie infettive dell’Ompa e uno in terapia intensiva nello stesso ospedale; tra i pazienti iblei, 2 sono al San Marco di Catania e 1 all’Umberto I di Siracusa sempre in Malattie infettive. Sono 110 le persone in isolamento domiciliare, 42 a Ragusa, 27 a Vittoria, 11 a Modica, 7 a Santa Croce, 6 a Scicli, 5 a Pozzallo, 4 a Ispica. Quattro sono i casi anche a Comiso dove è risultato positivo l’autista di uno scuolabus. Un caso è registrato in ognuno dei comuni di Acate, Chiaramonte, Monterosso e Giarratana, quest’ultimo comune era rimasto finora indenne dal contagio.

