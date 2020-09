Covid-19, negli USA raggiunta la soglia delle 200mila vittime

Quello che è successo oggi, martedì 22 settembre, sembrava impossibile a molti americani sei mesi fa. Quando il dottor Anthony Fauci predisse a marzo che il Covid-19 avrebbe potuto uccidere 200mila persone negli Stati Uniti, gli scettici lo insultarono e accusarono di allarmismo.

Ma Fauci, come riportato dalla CNN, aveva ragione. E gli Stati Uniti hanno raggiunto quel tragico traguardo molto prima di quanto previsto da alcuni esperti.

Dalla prima morte nota per Covid-19 negli Stati Uniti, avvenuta il ​​6 febbraio, una media di oltre 858 persone sono morte ogni giorno a causa della malattia.

Molte di queste vittime sono morte senza i propri cari nelle stanze d’ospedale. Innumerevoli altri non hanno mai avuto un funerale vero e proprio.

Covid-19 è adesso la seconda causa di morte negli Stati Uniti, subito dopo le malattie cardiache, secondo l’Istituto per le metriche e la valutazione sanitaria (IHME) dell’Università di Washington.

Quello che succederà da domani con la pandemia dipenderà in gran parte dalla responsabilità personale.

Il Covid-19 ha già ucciso più persone negli Stati Uniti degli americani uccisi in battaglia durante le cinque guerre più recenti messe insieme: la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan e la guerra del Golfo Persico.

La perdita di vite umane è come subire gli attacchi dell’11 settembre ogni giorno per 66 giorni. E i ricercatori prevedono quasi 180mila decessi in più per Covid-19 entro il 1° gennaio del 2021.

Tuttavia, «l’aumento dell’uso delle maschere al 95% può salvare quasi 115mila vite, riducendo il numero previsto di morti del 62,7%», ha affermato l’IHME.

