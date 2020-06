Covid-19, nuovi contagi colpa del salmone norvegese?

Il salmone norvegese importato in Cina è la causa della nuova serie di contagi a Pechino?

Tutto è cominciato dall’ipotesi che a trasmettere il nuovo coronavirus sarebbero stati i prodotti venduti nel mercato Xinfadi della megalopoli, contaminati da un tagliere usato per il salmone. Un’ipotesi che aveva portato i principali supermercati cinesi a rimuovere il pesce dagli scaffali.

Oggi, però, le autorità cinesi e norvegesi hanno concordato che il salmone norvegese non sarebbe la causa che ha provocato il nuovo focolaio di Covid-19 a Pechino. Lo ha riferito il ministro della Pesca norvegese, Odd Emil Ingebrigtsen, secondo cui ieri – martedì 16 giugno – si è svolto un incontro fra delle delegazioni cinesi e norvegesi.

Durante la riunione è stato, quindi, confermato che la causa della diffusione non sarebbe il pesce esportato dal paese scandinavo. «Siamo in grado di eliminare l’incertezza e l’interruzione delle esportazioni di salmone in Cina», ha detto Ingebrigtsen nel corso di una videoconferenza con la stampa.

Intanto, per frenare la diffusione del coronavirus, le autorità di Pechino hanno chiuso le scuole e innalzato il livello di emergenza dal secondo al terzo livello. Inoltre, il governo principale ha chiesto ai residenti di indossare mascherine in luoghi affollati e chiusi e ha imposto test a chiunque sia intenzioonato a lasciare la città. Altre città cinesi, invece, stanno imponendo la quarantena per i viaggiatori in arrivo da Pechino.

Pang Xinghuo, vicedirettrice del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, ha affermato: «In base alla curva epidemiologica abbiamo individuato i casi al loro stadio iniziale. Ora il trend è ancora in ascesa». «l’attuale focolaio emerso dal mercato all’ingrosso di Xinfadi, nel distretto di sudovest di Fengtai, ha provocato a Pechino 137 casi certi di Covid-19 da giovedì scorso», ha aggiunto, non escludendo l’incremento dei contagi.

