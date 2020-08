Covid-19: picco di casi in Francia, Germania, India e Giappone

In Francia, per il terzo giorno consecutivo, sono stati registrati oltre 1.300 nuovi casi di coronavirus.

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 15 nuovi focolai per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il Paese. Secondo le autorità sanitarie francesi il 21% di questi focolai sono stati causati dal ricongiungimento delle famiglie per le vacanze e da «assembramenti pubblici o privati» come i matrimoni.

Anche in Germania resta alta l’allerta coronavirus: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 955 muovi casi. Secondo i dati dell’istituto Robert Koch, il totale di casi di Covid-19 nel Paese è 209.653. Sette le persone morte a causa del virus nella giornata di ieri, 9.148 in tutto.

Situazione preoccupante pure in Giappone dove sono stati registrati 1.579 nuovi casi di coronavirus e altri cinque morti nelle ultime 24 ore. Per il terzo giorno consecutivo, il Giappone ha aggiornato il record. A Tokyo l’incremento maggiore con 463 nuovi casi in un solo giorno. I casi confermati nel Paese sono in tutto 36.548, compresi i 712 della nave da crociera Diamond Princess. I morti sono finora 1.024.

Infine, in India si è registrato un altro record di nuovi casi con 57.118 positivi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha aggiornato quindi a 1.695.988 il totale delle persone contagiate. È il terzo giorno consecutivo che si registra un aumento di oltre 50mila nuovi casi in 24 ore. Le autorità collegano l’impennata dei casi all’incremento dei tamponi eseguiti. In merito alle vittime, sono almeno 36.511 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al’infezione, 764 in più rispetto a ieri.

