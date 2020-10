Covid-19, record di nuovi casi giornalieri in Veneto. Picco anche nelle Marche

In Veneto si registra oggi una nuova impennata di nuovi casi di coronavirus.

Il bollettino della Regione Veneto, infatti, conta 1.377 nuovi contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 38.265 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Sette i nuovi decessi (cinque solo nella notte). Costante il numero dei positivi in terapia intensiva (56).

Dei 1.083 nuovi positivi riscontrati nella sola notte, 524 persone, di cui 85 già negativizzate, si trovano ricoverate in reparto normale, cioè infettivologia. In terapia intensiva ci sono invece 66 persone, di cui 10 negativizzate.

In testa Venezia con ben 450 casi seguita da Treviso con 223, seguita da Vicenza con 146 e Padova con 126. I pazienti ricoverati negli ospedali in area non critica sono saliti a 439, mentre 56 sono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive.

Il totale delle vittime in Veneto da febbraio è di 2.282.

PICCO DI NUOVI CONTAGI NELLE MARCHE

Picco di nuovi casi anche nelle Marche: 226 con 1.486 campioni nelle ultime 24 ore. Il dato più alto dal 21 marzo scorso quando i contagi furono 268 su 651 test effettuati. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che sono stati testati 2.540 tamponi: 1.486 nel percorso nuove diagnosi e 1.054 nel percorso guariti.

Dei 226 nuovi positivi 53 sono stati registrati in provincia di Macerata che sale così a 1.733 contagi, 36 ad Ancona (2.570), 26 a Pesaro Urbino (3.331), 36 a Fermo (836), 67 ad Ascoli Piceno (1.039) e otto fuori regione (362). I casi odierni comprendono 21 soggetti sintomatici, 61 contatti in setting domestico, 60 contatti stretti di casi positivi, cinque casi in setting lavorativo, 17 contatti in ambiente di vita/divertimento, quattro rientri dall’estero (Romania), due casi rilevati nel setting assistenziale, 12 contatti in setting scolastico/formativo e tre casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario mentre 41 casi sono in fase di verifica. Da inizio emergenza nelle Marche i contagi sono 9.871 su 169.343 campioni esaminati.

