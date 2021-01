Covid-19, Simona Ventura: “Mi vaccinerò ma ci vuole meno confusione”

Simona Ventura, ospite stamattina di Giletti 102.5 su RTL, ha affermato: «Io mi vaccinerò naturalmente, ci vuole un po’ meno confusione e più unità di intenti, la gente ha bisogno di ordine nel senso di capire bene e di certezze».

«Mi vaccinerò – ha detto la conduttrice 55enne – perché è giusto che noi ricominciamo a vivere, a lavorare, io ho un adolescente a casa e un ragazzo che fa teatro e che è andato pochissimo a scuola».

«Abbiamo cominciato dalle categorie a rischio, mi sembra giusto, ma mi piacerebbe avere un po’ di ordine in questo – ha proseguito la Ventura – nessuno ha la certezza di quando si potrà vaccinare e io capisco che la pandemia ha creato in noi una grande paura, ma almeno capire la via che dobbiamo prendere. Vorrei capire quando ci potremmo vaccinare, come funzionano i vaccini, dove sono, dove si reperiscono, sono domande a cui pochi sanno dare risposte certe».

Intanto, è risultata positiva al coronavirus Lorella Cuccarini: è asintomatica e sta bene.

