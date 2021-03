Covid-19, zero morti a Londra, non succedeva da sei mesi

Nessun decesso per Covid-19 è stato segnalato a Londra per la prima volta in sei mesi, secondo i dati ufficiali di Public Health England (PHE).

«È un traguardo fantastico, ma siamo molto lontani dal tornare alla normalità», ha commentato un medico, citato dal Guardian. È la prima volta che i dati giornalieri relativi al Covid-19 rilevano zero morti nella capitale britannica da settembre.

Londra rappresenta il 12% di tutti i decessi per coronavirus nel Regno Unito ed è stata l’epicentro della prima ondata della pandemia lo scorso anno. Al culmine della crisi di Covid, lo scorso aprile, a Londra si registravano circa 230 decessi al giorno.

Intanto, in Inghilterra è cominciato l’allentamento delle misure restrittive dell’ultimo blocco dovuto al Covid-19 entrato in vigore all’inizio dell’anno, con famiglie e amici che potranno incontrarsi negli spazi all’aperto e con molti sport che saranno nuovamente consentiti.

La giornata è stata ribattezzata happy monday. Il primo ministro Boris Johnson ha invitato il pubblico alla cautela: «Tutti devono continuare a rispettare le regole e le misure sanitarie» ha avvertito il premier invitando i cittadini a farsi vaccinare. Johnson ha aggiunto che spera che l’allentamento «dia il via a una grande estate sportiva britannica».

