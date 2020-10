Covid19 in Veneto, altro picco di nuovi casi: 700 e 7 morti

In Veneto, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 704 nuovi casi di coronavirus, che portano così il totale dei contagiati a 34.277 dall’inizio dell’epidemia. Le vittime, invece, sono state 7. Ne ha dato notizia il presidente della Regione Luca Zaia.

È salito anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, in totale 13.873, 900 in più rispetto a ieri.

Picco di casi anche in Alto Adige, dove sono 128 le nuove positività emerse nelle ultime 24 ore su 2.152 tamponi esaminati. In provincia di Bolzano il numero delle persone testate positive al coronavirus sono 4.493. In totale i soggetti sottoposti a tampone sono 103.548, ovvero un quinto della popolazione. Raddoppiati rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 6. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 66 mentre quelli che si trovano in isolamento presso la struttura attrezzata di Colle Isarco sono 17. Restano 293 i decessi complessivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.655 mentre quelle guarite sono 2.897. In Alto Adige i Comuni di Monguelfo e Sesto Pusteria sono ‘zona rossa’.

