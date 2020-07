Covid19, nuovo picco di casi nel mondo nelle ultime 24 ore (I DATI)

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 17milioni. Ne dà notizia la Johns Hopkins University. Nel dettaglio, i casi complessivi sono 17.031.281, mentre 667.060 sono le vittime.

Oltre 4,4 milioni di casi si sono registrati negli Stati Uniti d’America, più di 2,5 milioni in Brasile e oltre 1,5 milione in India. Stati Uniti e Brasile contano anche il maggior numero di morti, rispettivamente 150.713 e 90.134.

Il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook ha affermato: «I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza».

Ieri, infatti, si sono registrati 1.153 casi in Spagna, 1.392 in Francia e 684 in Germania. In Italia, invece, 289.

Nelle ultime 24 ore, in totale, nel mondo ci sono stati 289mila nuovi casi. In India un nuovo record: 52.123 nell’ultimo giorno. Anche in Marocco si è toccato il picco: 826, mai successo dall’inizio dell’epidemia.

