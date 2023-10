Crepes “low carb” per una colazione gustosa con pochissimi grassi

Stai cercando una colazione leggera, gustosa e adatta a una dieta a basso contenuto di carboidrati? Le crepes proteiche “low carb” potrebbero essere la risposta giusta per il tuo pasto mattutino. Queste crepes si preparano in pochissimo tempo e, ovviamente, sono semplicissime.

Serviranno solo 3 ingredienti, sono senza glutine e senza lattosio. Infatti, si tratta di prelibatezze adatte a diverse problematiche alimentari. Per non parlare di quanto sono personalizzabili, dato che da dolci si possono rendere un gustoso piatto salato.

Per preparare queste deliziose crepes low carb, avrai bisogno di pochi semplici ingredienti. Albume, una fantastica fonte di proteine magre, perfette per una colazione a basso contenuto di carboidrati. Latte vegetale, utile a rendere le crepes più morbide e cremose. Meglio scegliere un latte senza zuccheri aggiunti per mantenere il basso contenuto di carboidrati. Farina di cocco, ottimo sostituto della farina di grano, dato che è priva di glutine e adatta a una dieta chetogenica.

Questi tre ingredienti saranno quindi la base delle crepes low carb. A seconda delle tue preferenze, possiamo utilizzare dolcificanti, aromi o spezie come la cannella per personalizzare ancora la ricetta. Ci sono comunque due versioni di queste crepes.

Crepes dolci. Si possono riempire le crepes con panna montata e aggiungere scaglie di cioccolato fondente. Questa versione darà un tocco di dolcezza alla tua giornata senza compromettere la tua dieta.

Crepes salate. Se si preferisce una colazione salata, si può aggiungere all’interno del ragù. Questa opzione è ricca di proteine e grassi sani, ideale per chi desidera una colazione più sostanziosa.

Se si vogliono preparare queste delizie proteiche keto ma, come abbiamo detto, low carb, ti invitiamo a seguire una di queste alternative, entrambe davvero valide. Non serve essere dei talenti in cucina e neanche avere chissà quale esperienza. Si tratta di una ricetta possibile a ogni livello. Sarà un processo semplice e veloce per avere una colazione gustosa e salutare..