Crespelle: la ricetta e gli ingredienti per farle in casa

Quella delle crespelle è una ricetta semplice ma capace di mettere d’accordo tutti. Nelle prossime righe, scopriamo come preparare queste delizie super versatili in cucina.

Ingredienti

200 grammi circa di farina

350 ml di latte

3 uova

30/40 grammi di burro

sale q.b.

burro q.b.

Con questi ingredienti, si possono preparare circa 20 crespelle.

Svolgimento

La ricetta delle crespelle fatte in casa parte prendendo una ciotola, sul cui fondo deve essere messa la farina setacciata. Dopo aver fatto un buco al centro, bisogna unire le uova e un po’ di sale (senza esagerare).

A questo punto, aiutandosi con una forchetta bisogna impastare. Il passo successivo prevede il fatto di aggiungere il burro, precedentemente intiepidito, e di proseguire con la lavorazione dell’impasto. Cosa fare a questo punto? Iniziare ad aggiungere il latte, senza mai smettere di impastare il tutto (in questo caso, può rivelarsi di grande aiuto la frusta).

Il latte va aggiunto mano a mano, fino a quando non si ottiene un composto sufficientemente omogeneo. Una volta raggiunto questo risultato, bisogna lasciare la pastella ottenuta a riposare per circa 30 minuti.

Nel frattempo, bisogna munirsi di una padella dal diametro superiore ai 20 centimetri e ungerne il fondo con l’aiuto di una noce di burro. Non appena ci si accorge che il burro ha preso a sfrigolare, bisogna unire un po’ di pastella utilizzando un mestolo. In questa fase, è fondamentale muovere la padella in modo che la pastella arrivi a coprire tutta la sua superficie.

Quando si nota la presenza di bollicine sulla superficie della crespella, arriva il momento di rivoltarla e di far cuocere l’altro lato per pochi secondi. Il procedimento appena descritto deve essere ripetuto fino a quando non si esaurisce la dose di pastella disponibile. A questo punto, le crespelle sono pronte e possono essere riempite a piacere con ingredienti dolci o salati.

