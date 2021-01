Crisi di governo, Giorgia Meloni: “L’unica soluzione è andare al voto”

«In un Paese normale il presidente del Consiglio avrebbe già dovuto dimettersi o già presentarsi alle Camere. E anche se Conte dovesse avere i numeri andremmo verso un governo ancora più debole. Per il centrodestra e per Fratelli d’Italia l’unica soluzione seria sarebbe andare al voto».

Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che ha anche detto: «Ho sentito Berlusconi siamo sulla stessa lunghezza d’onda, lui stava bene, sono stata contenta di sentirlo bene come speravo», dopo il ricovero nel Principato di Monaco.

Giorgia Meloni ha proseguito: «Un governo istituzionale? Non sarebbe la soluzione, lo abbiamo ampiamente visto, ci sono stati già due governi che nascevano da forze politiche diverse, le cose si complicano e non si risolvono».

Il Centrodestra, però, teme che i cosiddetti ‘Responsabili’ possano aiutare l’attuale Governo a non cadere, sostituendosi a Italia Viva come forza maggioritaria in Parlamento e dando così luogo a un Conte III.

LEGGI ANCHE: Italia Viva lascia il Governo, si sono dimesse le ministre.