Cristiano Ronaldo a Dubai impressiona tutti: ecco quanto vale il tesoro che indossa sulla sua mano sinistra

Alla 14° edizione del Dubai International Sports Cristiano Ronaldo si è presentato con 3 accessori dal valore inestimabile che non sono passati inosservati. La sua mano sinistra era ricoperta da un Rolex GMT-Master II 116769TBR dal valore di 500mila euro. Un accessorio davvero unico ma dal valore inferiore rispetto a quello mostrato durante la partita Juventus . Manchester United, quando l’asso della Juventus mostrò al pubblico un Franck Muller 7008 con ben 424 diamanti da oltre 20 carati.

Il numero 7 della Juventus si trova a Dubai anche per passare del tempo con il suo grande amico Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario del ricchissimo emirato arabo. Il ricco figlio dell’emiro è un noto influencer con oltre 9 milioni di followers su Instagram. Nel suo account Instagram è facile imbattersi in foto spettacolari raffiguranti lo stile di vita esagerato (che invidia!) del giovane emiro.

Eccoli in questa foto pubblicata su Instagram in cui si nota anche la presenza del giovane figlio di CR7.

Accanto al Rolex, sull’anulare sinistro, CR7 ha sfoggiato anche una magnifica veretta di brillanti e sul dito medio un anello di grandi dimensioni con annesso diamante taglio cuscino. Le sue apparizioni a Dubai sono sempre accompagnate da vistosi gioielli e accessori, come quella volta in cui si presento con al polso una serie di gioielli per il valore totale di 1 milione di euro.

In questa immagine è possibile ammirare quindi la famosa mano sinistra in tutto il suo splendore completa di orologio, solitario e veretta con diamante.

La nuova sfida di CR7: “Voglio partecipare a un film di Hollywood”

Cristiano durante la conferenza a Dubai ha anche fatto sapere a tutti i fan di essere pronto per una nuova sfida: diventare attore cinematografico. Il campione ha infatti rivelato:«Voglio continuare a vincere, però mi sta rendendo conto che c’è una vita dopo il, calcio e devo essere pronto, per superare ostacoli e fare cose che non so fare. Ad esempio, partecipare a un film di Hollywood, recitare al top è un qualcosa a cui voglio prepararmi».

Non sappiamo se riuscirà a eccellere anche nell’arte della recitazione e a giudicare dalle ultime comparse durante alcuni spot pubblicitari c’è ancora molta strada da fare.

Ad ogni modo CR7 ha dimostrato nel corso della sua carriera che l’impegno e la determinazione battono il talento e che, come lui stesso ha raccontato:”voglio sorprendere prima me stesso e poi gli altri, e continuare a raggiungere traguardi.”