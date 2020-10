Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19

Cristiano Ronaldo, il campione di calcio della Juventus, è ancora positivo al Covid-19.

La voce proviene dal Portogallo. Infatti, secondo le edizioni online dei giornali Record e Correio da Manha, il calciatore bianconero non avrebbe ancora sconfitto il coronavirus. La notizia è stata riportata anche dal giornale spagnolo Marca.

Se la positività venisse confermata, Cristiano Ronaldo non solo non potrebbe giocare con il Verona domenica sera, ma non potrebbe disputare neanche l’atteso match di Champions League con il Barcellona di Leo Messi, in programma il prossimo 28 ottobre a Torino.

La Juventus non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma si limiterà a comunicare solo quando Cristiano Ronaldo sarà uffficialmente negativizzato.

Ronaldo è stato trovato positivo al Covid-19 il 13 ottobre scorso nel ritiro della nazionale e dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone tra oggi e domani.

LEGGI ANCHE: Covid-19, Federica Pellegrini: “Ho portato mia madre a fare il tampone”