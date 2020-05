Cristiano Ronaldo: il completo da 2mila euro per giocare con i figli

Cristiano Ronaldo non è solo una stella del pallone. Il calciatore juventino è anche un’icona fashion e lo ha dimostrato per l’ennesima volta nei giorni scorsi. Per un momento di gioco in famiglia, il fuoriclasse bianconero ha infatti scelto un completo firmato Dior dal costo pari a 2mila euro.

La tuta, come nel caso di altri Vip, è diventata una vera e propria divisa quotidiana per Ronaldo. Come nel caso di Chiara Ferragni, anche in questo caso si ha a che fare con un capo non certo comune.

Il look di Georgina

Anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo che nei mesi scorsi ha affiancato Amadeus sul palco di Sanremo, non è stata da meno per quanto riguarda il look. La donna che a anni ha conquistato il cuore di CR7 e che con lui ha costruito una famiglia ha indossato un completo di Alo Yoga.

A colpire i fan del calciatore, però, è stata la sua tuta, sui toni del bordeaux, che come già detto è firmata Dior. Con questo costosissimo outfit da casa, Cristiano Ronaldo ha giocato con i figli e con la compagna, donna della quale è innamoratissimo e con cui, secondo un gossip che sta serpeggiando negli ultimi giorni, sarebbe prossimo al grande passo.

Il post social di Georgina

A far parlare in questi giorni ci ha pensato un post pubblicato su Instagram dalla Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato sul suo seguitissimo profilo social una Story in cui appare con la mano sulla pancia e un brillocco al dito. Che per CR7 e la sua fidanzata, che ha compiuto 26 anni pochi mesi fa, siano in arrivo un nuovo lieto evento e le nozze? Non resta che attendere per avere una conferma.

