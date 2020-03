Cristiano Ronaldo, la mamma colpita da un ictus: è in terapia intensiva

Dramma per Cristiano Ronaldo, il campione di calcio portoghese, alla vigilia di Juventus – Milan, valevole per la Coppa Italia.

La madre, Dolores Aveiro, è stata colpita da un ictus questa mattina, martedì 24 marzo, ed è ora ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo.

Lo notizia è stata data dai media portoghesi, secondo cui le condizioni della 65enne mamma di Cristiano Ronaldo sono stabili.

La donna è cosciente ma, come spesso accade in questi casi, la sua evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore.

Già questa mattina la donna sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico e la famiglia del campione della Juventus ha chiesto il rispetto della privacy sullo stato di salute della mamma di CR7 per evitare che l’attenzione pubblica sul ricovero abbia un impatto negativo sulla convalescenza.

La donna, sposata con José Dinis Aveiro, è anche la mamma di Katia e Hugo.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati?