Cristiano Ronaldo non è certamente nuovo ai lussi sfrenati. Per rendersene conto, basta richiamare alla memoria la tuta firmata che ha indossato per giocare in casa con i figli durante la quarantena. Il bomber juventino, sempre in un momento di relax, ha palesato tutta la sua passione per il bello fotografando il suo yatch dallo stratosferico valore di 12 milioni di euro.

L’imbarcazione, modello Azimut Benetti, è lunga ben 35 metri. Ronaldo l’ha resa cornice di in un momento di stop dall’attività sportiva in compagnia della sua Georgina. Reduce da una partita con il Sassuolo, il campione ha postato su Instagram, social dove è seguito da oltre 200 milioni di persone, lui e Georgina sul ponte della super imbarcazione.

I commenti al post

Come era comprensibile, il post di Cri7 è stato accolto da numerosi like e commenti. Tra questi, spicca quello del compagno di squadra Benatia, che ha ironizzato sulle dimensioni dell’imbarcazione.

La stessa foto è stata condivisa anche da Georgina, che ha divulgato su Instagram altri scatti legati alla loro pausa in barca. In uno di questi, si vede la tavola imbandita e lei fasciata in un abito rosso fuoco. Non manca neppure il video da uno dei finestrini, dal quale si vede che la barca sta correndo tra le onde.

