Cristina D’Avena, foto in bikini su Instagram: social in tilt

In queste ore Cristina D’Avena è una tendenza sui social.

Tutto merito di una fotografia che la cantante 56enne – portati alla grande – ha condiviso su Instagram (dove ha raggiunto i 400mila follower), Facebook, ecc.

La didascalia è di per sé emblematica: «Ciak… Si gira… Vi penso!». E la menzione a un social media manager spagnolo: mabivi2018.

Ma ciò che ha letteralmente sconvolto i suoi fan, soprattutto i ‘maschietti’, è la foto, scattata a Monte Carlo.

Cristina D’Avena in bikini, in versione pin-up, con il décolleté in bella mostra, evidenziando così di avere un fisico da fare invidia anche alle 20enni.

Tantissimi i like (solo su Instagram sono oltre 80mila) e migliaia i commenti. Sì, bellissima ma ora la domanda sorge spontanea: cosa sta girando Cristina D’Avena? Un film? Un video clip?

LA FOTO DA URLO: