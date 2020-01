Cristina Marino: chi è, altezza, età, instagram, film, Luca Argentero

Nata nel 1991, alta 168cm, madre pugliese e papà siciliano, è considerata una delle donne più invidiate d’Italia grazie alla sua storia d’amore con Luca Argentero. La loro storia ebbe inizio nel set del film “Vacanze ai Caraibi” diretto da Neri Parenti e uscito nelle sale italiane nel dicembre del 2015. Fu lì che tra i due nacque l’amore nonostante i 10 anni di differenza. A quell’epoca Luca Argentero era sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania ma la bella Cristina ci tiene a ribadire che non è stata lei la causa della separazione tra i due.

Il rapporto tra Cristina e Luca sembra procedere a gonfie vele, come confermano le parole che la stessa Cristina ha utilizzato per descrivere il suo attuale compagno

Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più

Cristina Marino Instagram

La giovane top model Cristina è molto attiva sui social. Nel suo profilo Instagram sono numerose le foto che quotidianamente vengono pubblicate per intrattenere ed informare i fan e altrettanti numerosi sono i commenti di tutti coloro che apprezzano il rapporto instaurato con l’attore Luca Argentero, reso famoso grazie alla sua partecipazione al reality show Grande Fratello.

Cristina Marino non è famosa solo per la storia con Luca ma anche per aver partecipato ad alcuni film come “Amore 14” nel ruolo di Stefania, o “Casa e Bottega” del 2013. Inoltre la Marino è apparsa in alcune trasmissioni come “Un passo dal Cielo o “Dance Dance Dance“. Da segnalare anche le sue sfilate per varie case di moda italiane.

La bellissima Cristina ha voluto inaugurare il nuovo anno pubblicando su Instagram alcune foto scattate a Miami che la ritraggono con un pancione in bella vista. La top model, amante dello sport e del benessere attende un figlio dal suo compagno Luca. E’ stato proprio quest’ultimo a voler annunciare a tutti i fan della notizia della gravidanza. “IO E TE…DIVENTIAMO TRE! 🍼❤️”, queste le parole dell’attore che ha voluto cosi anticipare i giornali e comunicare in modo diretto con i propri follower.

