Cristina Marino mostra il lato B su Instagram e i fan impazziscono

Cristina Marino è invidiabile sotto parecchi punti di vista e i suoi fan non perdono occasione per farglielo notare con i commenti a corredo dei suoi post. Oltretutto ha una relazione con Luca Argentero, ex concorrente del Grande Fratello, attore bello e talentuoso.

Il lato B che tanto piace ai follower – uomini e donne indistintamente – è il risultato di tanto allenamento, ma certamente anche la genetica ha dato una mano. Pure l’amore sembra andare a gonfie vele: a breve una delle coppie più belle del web convolerà a nozze.

Anche e soprattutto Luca Argentero loda le qualità della fidanzata, e non apprezza solo il lato estetico. Racconta anche di una interiorità profonda e compatibile con il suo modo di essere. Tempo fa ha dichiarato: «Non ho bisogno di conferme del mio sentimento, quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia».

Cristina Marino, adesso più che mai si tiene in forma, mostrandosi in tutto il suo splendore durante gli allenamenti, ma non solo. Modella e attrice, infatti, ha deciso di aprire una piattaforma – befancyfit.com – attraverso la quale dare consigli su lifestyle, bellezza e alimentazione.

Bionda e fisico statuario, usa i social per condividere il suo stile di vita e per spronare i fan a volersi più bene pensando al benessere del fisico e, di conseguenza, dell’anima. Grazie ai suoi canali, infatti, chiunque può ispirarsi alla bella showgirl: volere e potere!

Adesso non ci resta che aspettare il suo prossimo post su Instagram o sulla sua piattaforma seguitissima. Gli articoli sono tanti e i consigli altrettanti. I suoi ‘circuiti’ da seguire passo passo sembrano essere davvero efficaci. Non serve altro che provare a cimentarsi e commentare con Cristina i risultati raggiunti. Allo stato attuale sono davvero tante le persone che si dicono soddisfatte.

