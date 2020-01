Cristina Plevani esclusa dal Grande Fratello VIP: lo sfogo su Instagram

Avete fatto arrabbiare Cristina Plevani. Non vi ricordate di chi stiamo scrivendo? Non pensate proprio chi sia? Tornate indietro di una ventina d’anni, aprite i vostri ricordi tra i cassetti del passato e pensate alla prima edizione del Grande Fratello.

Lei era la bagnina che fu per un breve momento fidanzata di Pietro Taricone e che il primo grande reality della storia della televisione lo vinse, ottenendo una notevole popolarità, non sapendola però gestire.

Il risultato è stato che Cristina Plevani è stata completamente ignorata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. E tutta la sua rabbia l’ha espressa come fanno oggi tutti: su Instagram.

D’altra parte quando vedi inseriti nel cast anche Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, che parteciparono in passato, la prima vincitrice ha ragione a pensare «E io? Dove sono finita?». Perché Salvo e Sergio erano con lei al primo grande Fratello. Sergio arrivò quinto. Veneziano terzo. E la vincitrice?

Ed ecco le parole di Cristina sui suoi social: «Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello – ha scritto la Plevani -. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente».

Verrebbe da dire alla signora Benvenuta nel mondo reale, visto che è uscita da anni dalla luce mediatica e non ha fatto moltissimo per tornarci. Ma tant’è, pare scattato un mix di orgoglio e gelosia con queste frasi. Gli altri ex concorrenti, per quanto visti ‘alla pari’ da lei, tali non sono.

Sappiamo tutti che Salvo Veneziano è spesso opinionista da Barbara D’Urso. Idem Sergio Volpini, che è un vero mito per i fan della Gialappa’s band, che lo definirono ottusangolo. E Cristina in questa marmaglia sarebbe stata solo l’aringa a condire il cannolo con la ricotta. Gli autori a nostro parere sono stati molto saggi. Poi Cristina, probabilmente, avrebbe dovuto avere un po’ di pazienza.

Nessuno si sarebbe scandalizzato su una sua possibile entrata ‘in ritardo’ o in sostituzione di qualcuno. Ma l’ingordigia di volere tutto e chiedere tutto ai tempi dei social l’ha portata a fare questa dichiarazione decisamente poco gentile nei confronti di una rete televisiva e un programma che le ha dato quella popolarità che non ha saputo gestire e di cui ancora si serve cercando la pietà del popolo del web con le sue sparate. Oggi Cristina è istruttrice presso un centro sportivo nel bresciano e come cassiera in un supermercato di Iseo. Mestieri rispettabilissimi. Ma chi è causa del suo male…

