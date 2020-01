Croccante verde di Wilma: la ricetta di Lady Facchinetti che tutti amano

Un’alternativa sana e golosa alle patatine fritte, un suggerimento che arriva da una vera influencer: il Croccante Verde di Wilma è una ricetta che sta affascinando le follower di Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, e non solo.

Queste chips croccanti di cavolo verde sono buone da gustare e piacciono ai bambini. Come dice la stessa Wilma, il cavolo nero è ricco in proteine, fibre, vitamine A, C, K.

Contiene inoltre folati, acido alfa-linoleico (omega3), luteina e zeaxantina e minerali tra cui fosforo, potassio, calcio e zinco.Wilma Faissol si è laureata come dentista e ha un master in chirurgia ortopedica facciale: è una vera salutista. Ma vediamo, nello specifico, questa ricetta.

Croccante Verde Wilma: gli ingredienti

Per realizzare questa ricetta vi servirà:

Cavolo Nero

Olio

Sale

Paprika, semi di sesamo, pepe o spezie.

Prima di iniziare a lavorare alla ricetta, accendete il forno a 150 gradi. Dopodiché seguire le indicazioni riportate di seguito per una perfetta golosità vegana firmata dalla moglie di Francesco Facchinetti.

Croccante Verde Wilma: la ricetta

Pulite il cavolo nero, dopodiché spezzate il cuore e staccate tutte le foglie, una dopo l’altra. Una volta fatto, assicuratevi che siano asciutte.

Disponete poi il cavolo nero su un foglio di carta forno e spennellate ogni foglia con una mistura di olio e sale.

Infine, aggiungete le spezie che avete scelto (paprika, semi di sesamo, pepe o quello che vi piace di più). Alzate la temperatura a 180° e lasciate cuocere per 5-10 minuti in forno elettrico ventilato.

Wilma Faissol: profilo Instagram e vita privata

Wilma Helena Faissol, classe 1982, è una dottoressa, una fashion blogger, una modella e un’influencer. Nata a Rio De Janeiro, si è ispirata al padre, uomo di scienza, per quanto riguarda i suoi studi.

Nel 2006 però, grazie a uno stage da Vera Wang, ha iniziato a lavorare nella moda. Qualche anno dopo ha incontrato Francesco Facchinetti a Marrakesh. La loro storia, inizialmente, non doveva essere niente di serio.

Invece, nel 2014 i due si sono sposati. Dalla loro relazione sono nati due bambini, Leone e Lavinia. Su Instagram, Wilma si fa chiamare Lady Facchinetti. Ha un ottimo rapporto con Alessia Marcuzzi, ex di Facchinetti.