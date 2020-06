Crostata morbida con crema allo yogurt: la ricetta di un dolce perfetto per l’estate

La crostata morbida con crema di yogurt ha una base al cacao molto golosa, l’ideale per i più piccini, e inoltre è perfetta per chi non ha il tempo di seguire la ricetta classica. Prima di cominciare assicuriamoci di avere uno stampo basso con la scalanatura che, una volta capovolto, ci consenta di procedere facilmente con la farcitura; e tutti gli ingredienti disposti sul tavolo di lavoro:

Due uova;

120 g di zucchero semolato;

100 g di latte;

80 g di burro;

150 g di farina 00;

16 g di lievito per dolci;

50 g di fecola di patate;

20 g di cacao amaro;

200 ml di panna fresca;

100 g di zucchero a velo;

200 g di yogurt greco;

250 g di frutti di bosco

Menta fresca q.b.

Iniziamo subito con l’impasto della crostata, incorporando in un recipiente abbastanza grande due uova con lo zucchero semolato. Montiamoli con uno sbattitore elettrico, fino a quando il composto non sarà chiaro, cremoso e aumentato di volume.

Successivamente, aggiungiamo il burro fuso, lasciamo intiepidire e incorporiamo anche il latte, la farina setacciata, la fecola di patate e il lievito. Dopo aver amalgamato il tutto per bene, uniamo il cacao e continuiamo a mescolare.

Adesso è il momento di trasferire l’impasto nello stampo da 26/28 centimetri, precedentemente imburrato e infarinato. Livelliamolo accuratamente e lasciamo che cuocia in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa.

Una volta cotto, prima di toglierlo dalla teglia, aspettiamo che si raffreddi. Nel frattempo, montiamo la panna fresca con lo zucchero a velo. Dopodiché incorporiamola allo yogurt greco con delicatezza.

Livelliamo e decoriamo con i frutti di bosco e qualche fogliolina di menta: la crostata morbida con crema allo yogurt è pronta per essere servita. I nostri ospiti la gradiranno sicuramente. È buonissima sia a colazione, che a merenda o a fine pasto.

