Cuccioli di pappagallo fanno il bagnetto nel lavandino, la scena tenerissima condivisa sui social (VIDEO)

Quante volte vi è capitato di vedere da vicino dei piccoli di pappagallo? Qui, l’episodio che stiamo per raccontare narra un frammento di vita davvero carico di tenerezza. I pappagalli, generalmente, sono capaci di provocare fascino e mostrare carisma. Il pappagallo, infatti, è noto per la spiccata intelligenza, la vivacità e la bellezza dei loro piumaggi. Anche se il pappagallo non è riferito per comunicare dei complimenti per una persona, in realtà si tratta delle creature tra le più belle e interessanti del Pianeta.

Questi piccoli uccelli esotici sono diventati animali da compagnia, anche se molte specie sono protette e non sono certo trasportabili a casa propria. Un pappagallo, a seconda della tipologia, può imparare comandi, risolvere problemi, riconoscere forme e colori. Non solo: come è noto, alcuni pappagalli non solo riproducono frasi umane ma anche i suoni stessi di una comunicazione particolare, come ad esempio un saluto. Alcune specie possono imparare a ripetere parole e frasi, creando un’interazione davvero affascinante con noi.

Il pappagallo ha una vita molto lunga, normalmente, se paragonato ad altri animali da compagnia. Molte specie possono vivere dai 20 agli 80 anni, a seconda delle cure e delle condizioni di vita. Si tratta sempre di un lungo e importante impegno per chi desidera adottare un pappagallo. Si tratta di uccelli estremamente sociali e necessitano interazioni e stimolazioni per tenere in alto il proprio morale e vivere felici e sani. Non giocare, per esempio, può portare a problemi comportamentali e di salute.

Il pappagallo è attento alla cura delle piume e l’acqua svolge un ruolo fondamentale in questa attenzione per la pulizia. Un bagnetto è un rituale a dir poco necessario. Ma come reagisce a un bagnetto?

Diverse specie di pappagalli amano tuffarsi in ciotole d’acqua o fare il bagno in doccia. A volte, invece, è possibile spruzzare acqua su di loro con una bottiglia spray o fornire loro un recipiente dove possano fare il bagno.

Tutte queste pratiche saranno sicuramente portate avanti molto bene dall’utente della Urban parrot (@urbanparrot). L’account ha recentemente pubblicato un video in cui un umano tiene l’acqua del lavandino aperta facendola scorrere e lasciando a due cuccioli di pappagallo la possibilità di giocare con essa. La reazione di fronte all’inaspettato bagnetto è davvero dolce.