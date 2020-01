Cugini di primo grado fanno un figlio e ora rischiano grosso

Una coppia dello Utah sta dando scandalo in tutto il mondo. Michael Lee e Angela Peang, che diventeranno genitori a maggio, sono infatti cugini di primo grado. Per il fatto di aver concepito una vita, i due, che vivono a Eagle Mountain, rischiano una pena pecuniaria fino a 10.000 dollari e di finire in carcere per cinque anni.

Nello Utah è illegale avere rapporti sessuali tra consanguinei

La coppia si trova in una situazione a dir poco difficile in quanto, nello Utah, avere rapporti sessuali tra consanguinei è considerato reato. I due come già detto sono cugini primi: il padre della Peang è infatti il fratello maggiore della madre di Lee.

Angela e Michael non stanno solo diventando genitori, ma sono anche marito e moglie: per convolare a nozze si sono dovuti recare in Colorado. Il motivo? Lo stesso per cui rischiano il carcere, ossia il fatto che nello Utah è illegale contrarre matrimonio con un parente.

Il loro punto di vista

Come si sono espressi loro in merito? Intervistati dal New York Post, hanno dichiarato che tutti hanno sconsigliato loro di concepire un bambino, ma che hanno deciso di farlo in quanto, a seguito dei test genetici, hanno scoperto che il piccolo non avrebbe avuto alcun problema.

Per capire meglio la situazione è il caso di ricordare che, secondno gli studi più autorevoli, i cugini primi condividono poco più del 12% del proprio DNA. Tale quadro espone i loro eventuali figli a un rischio pari al 7% circa di avere a che fare con delle patologie gravi.

Per la coppia, a quanto pare, questo responso ha rappresentato un grande sollievo. Come riferito nel corso dell’intervista al tabloid Indipendent, stanno programmando il loro futuro assieme. I due hanno anche parlato nel dettaglio del loro rapporto così particolare, affermando di vivere una forte attrazione reciproca e di considerare importante anche la connessione familiare.

Angela – che non è alla sua prima maternità in quanto ha già tre figli da un altro uomo – racconta la propria storia anche su YouTube. Il canale si chiama Michaelandangie Lee, è seguito da migliaia di persona ed è caratterizzato dalla presenza di diversi video. In uno di questi Angela parla del suo quarantesimo compleanno. In altri, invece, la coppia ha approfondito temi molto più pesanti, come per esempio l’aborto avuto lo scorso maggio.

A quanto affermano, il loro amore sarebbe iniziato a seguito di una cotta in seconda elementare. Forti di questo sentimento, i due hanno anche lanciato una petizione per legalizzare le unioni tra parenti nello Utah.

