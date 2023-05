Da Harry Potter alla produzione di Gin, l’attrice Emma Watson si riscopre imprenditrice

Chi non ha visto Harry Potter o ne ha sentito parlare almeno una volta ? Si tratta di una delle saghe più famose di tutti i tempi e che tantissimo ha fatto per cambiare il mondo del cinema fantasy. Nel mondo del cinema, grazie a questa saga, ha fatto un ingresso trionfale un’attrice straordinaria come Emma Watson. Negli anni, infatti, ha portato avanti una carriera costellata di splendide interpretazioni per diversi ruoli.

In questi ultimi anni l’attrice britannica, nonostante il successo e il suo lavoro sul grande schermo, è stata impegnata anche in numerose battaglie sociali. Si è esposta spesso per battaglie femminili, collettive, senza risparmiarsi affatto. Pochi anni fa ha conseguito la laurea presso la Brown University degli States e conseguirà un master all’università di Oxford in scrittura creativa. Ha recentemente dichiarato di volersi allontanare dal mondo del cinema e non recitare più per nessuna pellicola.

Un ruolo che Emma Watson ha portato sul grande schermo recentemente, nel 2018, e per un film acclamato dalla critica, è stato quello di Meg per il film Piccole Donne. Noi speriamo non si sia davvero fermata qui, alla giovane età di 33 anni.

In passato un altro successo era arrivato con il film La bella e la bestia, ma recentemente ha trovato un modo originale per reinventarsi nel ruolo di imprenditrice di Gin organico ricavato da uve chablis e non da cereali. Un progetto avviato insieme al fratello Alex che conosce da un decennio il mondo dell’industria degli alcolici. Stanno gestendo attualmente un brand che sta riscuotendo un ottimo successo in tutto il mondo.

La nuova sfida della Watson si chiama Renais, l’attività di produzione di Gin che ha preso piede anche con l’aiuto del padre Chris. L’uva scelta e utilizzata per la produzione di questo gin proviene da sette vigneti differenti, tutti di proprietà della famiglia Watson, situati nel cuore della Francia.

Una volta eseguito il raccolto, la bevanda alcolica viene distillata nell’azienda di Emma Watson e del fratello Alex In Inghilterra. È un’attività decisamente redditizia e una risorsa inaspettata per cui dedicarsi dopo tanti anni nel cinema, sin da bambina. Il gin Renais è disponibile anche per il mercato europeo e costa circa 50 euro per bottiglia.