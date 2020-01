Dal 10 gennaio Il Cantante Mascherato: il nuovo talent show musicale di Raiuno

Da venerdì 10 gennaio, su Raiuno, in prima serata, ci sarà Il Cantante Mascherato, un nuovo talent game show, prodotto in collaborazione con Endemol – Shine Italy, già celebre in altre parti del mondo e condotto, per quattro venerdì sera, da Milly Carlucci.

Accanto alla conduttrice di Sulmona ci saranno come giurati Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Saranno i giudici, insieme ai telespettatori tramite il televoto e il voto sui social media, a giudicare le performance dei concorrenti. I giurati, poi, avranno l’arduo capito di dovere capire, per primi, chi si nasconde dietro le maschere in gara, cercando di riconoscere la voce del personaggio famoso durante le esibizioni.

Il Cantante Mascherato è tratto da un format sudcoreano e ha raggiunto il successo negli Usa per poi strabiliare anche i telespettatori di Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda e tra poco sbarcheràà anche in Spagna e Inghilterra.

Otto le maschere in gara, sotto cui si celano personaggi molto famosi: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone

Al termine di ogni puntata, dopo le loro performance, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dallo show deve togliere la maschera, rivelando così a tutti chi è.

Tra l’altro, solo pochi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei cantanti mascherati. Come si apprende dall’ufficio della stampa della Rai, infatti, «per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri campeggia una grande scritta: ‘NON PARLARMI”».

Per di più, nessuno dei concorrenti sa chi ci sia dietro le maschere degli altri. Ciò che sappiamo è gli otto cantanti mascherati, insieme, hanno collezionato: 46 partecipazioni al Festival di Sanremo e, di queste, 5 vittorie, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive.

Curiosi?

