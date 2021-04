Daniele De Rossi ricoverato per Covid, il dolcissimo messaggio di Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani di Roma per Coronavirus.

In un audio inviato agli amici, il collaboratore tecnico della nazionale ha dichiarato di essere affetto da polmonite bilaterale interstiziale.

La moglie Sarah Felberbaum, tramite Instagram, gli ha mandato un messaggio dolcissimo.

Da giovedì 8 aprile, Daniele De Rossi si trova ricoverato per Covid presso la struttura dedicata alle malattie infettive dello Spallanzani di Roma. L’ex stella della Roma, rilasciando dichiarazioni all’Agenzia Dire, ha rassicurato sulle sue condizioni (la cosa è stata confermata a Radio Kiss Kiss dal direttore sanitario del nosocomio romano Francesco Vaia.

Il messaggio di Sarah Felberbaum

Sono stati tanti i messaggi di pronta guarigione per Daniele De Rossi. Tra le tante dediche, spicca quella di Sarah Felberbaum, moglie dell’ex calciatore, che ha pubblicato, tramite le stories di Instagram, i versi di una poesia del canadese Atticus.

“Ho perso la mia strada fino a te e in te ho trovato la mia strada”: con queste parole si può tradurre il componimento del poeta canadese, che ha iniziato a condividere le sue parole online nel 2013. L’attrice, sposata con Daniele De Rossi dal 2015 e madre di Olivia Rose e Noah, ha anche ricondiviso la foto postata inizialmente il giorno del suo compleanno, uno scatto che la ritrae assieme a De Rossi in moto con in mano un mazzo di fiori.

