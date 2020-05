Daniele Scardina racconta la relazione con Diletta Leotta

Diletta Leotta, archiviata l’esperienza all’Ariston, sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Il loro rapporto, rimasto per diverso tempo lontano dai riflettori, è stato raccontato dall’atleta 28enne nel corso di una recente intervista a Novella 2000.

Daniele Scardina: “Diletta sa bene come viziarmi”

Nel corso dell’intervista al rotocalco, Scardina ha affermato che, in questo momento, si sta adattando alla situazione. L’atleta trascorre le sue giornate allenandosi, leggendo, studiando e guardando film.

Scardina, che si definisce una persona iperattiva, ha altresì dichiarato che, in questo momento, la sua atività sportiva si trova in un periodo fuori stagione. Per questo motivo non ha incontri programmati e ritiene inutile stressare mente e corpo.

Per mantenersi in forma, ricorre a corsa e allenamenti a circuito, facendo attività fisica due volte al giorno. Ovviamente tiene sotto controllo la dieta, dal momento che stando a casa il rischio di perdere peso, soprattutto per un atleta, è forte.

In casa – i due stanno convivendo nell’appartamento della Leotta in uno dei quartieri più esclusivi di Milano – è Diletta a cucinare. “Lei sa bene come viziarmi”: queste le parole di Scardina, che ha anche affermato che Diletta è molto brava quando si allenano assieme.

I due, che sono stati paparazzati dal settimanale Oggi mentre si allenano sul balcone, sembrano molto innamorati! Daniele Scardina, che in quarantena ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 2 aprile, archiviato il lockdown è pronto ad andare a trovare la sua famiglia e in particolare i nonni, con i quali ha un ottimo rapporto.

Il fidanzato di Diletta Leotta è inoltre pronto a entrare in pista: Daniele Scardina è infatti tra i nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle, il dance show di Milly Carlucci la cui nuova stagione è stata per ora ‘congelata’ per via dell’emergenza Coronavirus.

