Nel corso della giornata di ieri, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato su Instagram un video che mostra Davide, il figlio maggiore di 15 anni, su un letto d’ospedale.

Il post della moglie di Bonolis

Seguitissima su Instagram – e spesso contestata in quanto, a detta di molti utenti, tendente a ostentare il benessere economico – Sonia Bruganelli ha pubblicato un video di pochi secondi che ha fatto parlare tantissimo il web.

Nel filmato di pochi secondi si vede il ragazzo sdraiato sul letto mentre guarda lo smartphone e risponde a monosillabi alle domande della madre. Il ragazzo a un certo punto invita la genitrice e non farlo parlare per via del dolore. Il motivo? Ha appena tolto le tonsille.

Il post, che ha ricevuto numerosi commenti, è stato accompagnato dalla seguente caption:

Appena uscito dalla sala operatoria. 😳🤷‍♀️ @fiusgamer #inter #calcio #napolijuventus⚽ NON CAMBIERÀ MAI!!!😂😂

Come è chiaro dal tag nella didascalia del post, nei minuti subito successivi all’uscita dalla sala operatoria il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si è messo a guardare i contenuti del celebre youtuber FiusGamer. giovane napoletano che, dal 2015 ad oggi, ha dato vita a un progetto web incentrato sulla squadra del Napoli.

I commenti

Come già detto, il post di Sonia Bruganelli sul seguitissimo profilo Instagram @soniabrugi è stato accolto da numerosi commenti. C’è chi ha chiesto che intervento avesse fatto il ragazzo – e la moglie del celebre conduttore ha subito risposto specificando che si è trattato della rimozione delle tonsille – e chi gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione. Anche alcuni VIP – tra cui l’ex inquilina del GF e oggi influencer Katia Pedrotti – hanno commentato il video di Mrs Bonolis.

Come sta Davide Bonolis?

Dopo questo video, Sonia Bruganelli non ha pubblicato altri aggiornamenti in merito alla condizione del figlio. Dopo il video ha divulgato su Instagram una foto del cane e del gatto di famiglia. Nelle Stories, invece, ha documentato momenti assieme alle amiche e, successivamente, ha proseguito focalizzandosi ancora una volta sui pelosi di famiglia. Ha infine chuso la giornata con alcune Stories dedicate al GF VIP e, in particolare, al rumors secondo cui Elisa De Panicis avrebbe avuto un flirt con Maxi Lopez, ex marito dell’opinionista del programma Wanda Nara.

