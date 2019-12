Chi è Davor Luksic, il marito di Cristel Carrisi – la figlia di Al Bano

Dei Carrisi e dei loro parenti conquistati, acquisiti e correlati non bisogna più stupirsi. Ormai la loro è una saga. La tipica famiglia italiana su cui si potrebbe fare una fiction. Un mix tra i Kennedy e gli Agnelli in salsa nostrana, che qualsiasi cosa facciano, fra 40 anni sembrano influenzare la vita delle nostre famiglie.

Quella dei Carrisi e del morboso interesse del gossip e degli italiani nei loro confronti, è davvero un cao di studio da tenere in considerazione. Oggi parliamo di uno degli ultimi arrivati ed entrati nell’occhio di bue del gossip nostrano. Davor Luksic è il marito di Cristel Carrisi. I due, unitisi in matrimonio nel 2016, hanno anche due figlie.

Davor Luksic ha costruito un impero nel mondo dei resort e degli alberghi di lusso ed è al secondo posto tra i più ricchi della Croazia. Il suo patrimonio e quello della sua famiglia sembrerebbe aggirarsi intorno ai 16 miliardi di euro.

Raramente, poi, si vede il genero di Al Bano e Romina Power sotto la luce dei riflettori e si sente parlare di lui.

Davor ha conosciuto Cristel Carrisi nel 2012 a New York e, per molto tempo, i due hanno vissuto una relazione a distanza. Oggi, però, vivono insieme in Croazia con i loro due figli: Kai e Cassia Ylenia. Insomma, una famiglia a tutti gli effetti.

Davor appare come un grande appassionato di sport (tennis, calcio e football americano), ama viaggiare e il buon cibo. Sul suo profilo Instagram spesso condivide scatti dei meravigliosi posti che visita.

Parlando della perdita recente della nonna Jolanda, ma anche di sua madre Romina, Cristel ha recentemente dichiarato: «Nonna Romina è molto hippy, non so se lascerei i miei figli da soli con lei, non so come sono sopravvissuta io. Non ho mai visto mia mamma ogni singolo giorno. Meglio così, puntiamo più sulla qualità che sulla quantità. Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna Jolanda… A parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce».

Cristel sembra avviata a una carriera da conduttrice, visto che recentemente è stata protagonista sul palco di 55 passi nel sole, lo show che racconta la carriera di suo padre Al Bano.

Insomma, dei Carrisi non ci libereremo ancora a lungo. La saga continua.

