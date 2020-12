Dayane Mello, la modella brasiliana che è inquilina del Grande Fratello VIP, ha parlato della sua relazione con Mario Balotelli, da poco sotto contratto con il Monza.

Parlando del giocatore, la 31enne brasiliana ha affermato: «Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha preso un ristorante solo per noi, con il tavolo in mezzo al ristorante, solo per noi due».

E ancora: «Abbiamo cenato e quando siamo tornati, ho trovato le rose in macchina. È stato molto romantico…».

Dayane Mello ha poi detto: «Mario è un ragazzo molto speciale, l’ho amato tanto, penso di amarlo. In dieci anni io e lui ci siamo ritrovati in tanti momenti. Quando sono arrivata in Italia ero molto giovane, disillusa dall’amore. Non volevo una relazione stabile e così ci siamo lasciati. Lui è andato a Manchester e io sono rimasto in Italia. Ma ogni anno, ci siamo rivisti…».

Balotelli, però, ha già smentito tutto. Dayane si è inventata ogni cosa?

