De Luca: “Mi sono vaccinato”, il presidente della Regione Campania pubblica la foto

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ricevuto il vaccino anti-Covid questa mattina all’ospedale Cotugno.

Il governatore si è recato intorno alle 10 al nosocomio napoletano per verificare che tutte le operazioni relative al Vax-Day procedessero in maniera regolare.

Stando a quanto appreso dall’AGI, De Luca si è vaccinato intorno alle 12, in una delle stanze della direzione generale e non nei box allestiti per il personale sanitario.

De Luca ha poi confermato la notizia del vaccino con un foto condivisa sul suo profilo Facebook e con queste parole: «Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme».