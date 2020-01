Delia Duran: chi è, età, altezza, vita privata, matrimonio

Ci sono fenomeni che partono dal web, poi arrivano in televisione e decuplicano in rete. Una di queste è Delia Duran. Decisamente una bella ragazza. Di quelle con cui usciresti volentieri a mangiarti la pizza e con cui concluderesti la giornata certamente non solo a parlare, magari dandoti una serie di pizzicotti chiedendoti se è vero che una ragazza così stia realmente parlando con te.

Fino a farti venire prima i lividi e poi il sangue per le ferite. Per capire chi è dobbiamo capire dal suo nome all’anagrafe. Perché ci vuole un immenso codice fiscale per nominare Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, modella e attrice di oltre 30 anni.

Nata nel 1988 a Marida, città tra le più famose del Venezuela. L’altezza che è mezza bellezza non è estrema, ben 170 centimetri più o meno. Dopo aver preso il diploma, che in Venezuela non è certo una cosa semplice, continua a studiare e si dedica al marketing e alla recitazione.

D’altra parte, quando si nasce e si cresce nel paese prima di Chavez e poi di Maduro, dittatori non da poco, te ne esci caratterialmente come Delia: determinata, semplice, sicura e che sta bene con il suo essere. Tutta la sua famiglia si trova in Venezuela e quando può li va a trovare, con tutte le difficoltà che questo comporta. Da anni ormai chiunque cerca di entrare e di uscire dal Venezuela, ha diversi problemi nel viaggiare, ma per le donne famose come Delia c’è forse una strada privilegiata che non permette di avere problemi. Facile poi farsi amici i poliziotti venezuelani quando si hanno le tasche belle gonfie di denaro.

Tornando a Delia, è una grande appassionata di fitness, ama prendersi cura del proprio corpo e tenersi in forma. In Italia l’abbiamo conosciuta come protagonista di numerosi fiction, ma in particolare come la fidanzata di Alex Belli. In televisione con la loro storia ne abbiamo viste di tutti i colori, con la coppia che, a casa delle odalische del programma, che hanno cercato di adescare il bell’Alex, ha visto alti e bassi, che si sono alternati nel famoso Falò di confronto del programma di Maria De Filippi.

In passato Delia ha detto di essere stata sposata e che il suo matrimonio è finito «nel peggiore dei modi». Quindi le opzioni sono due: o un tradimento o qualcosa di violento. Quel che è certo è che la ragazza sta divorziando e per chi è interessata a stare con una modella sudamericana, pare sia «su plaza», disposta a conoscere nuove persone. E Alex? C’è e non c’è. O, meglio, per le foto su Instagram c’è. Ma si sostiene che i due siano separati da tempo. Attendiamo le prossime puntate della loro vita da Vip.

