Demet Özdemir: età, carriera, vita privata, Can Yaman, Instagram

Demet Özdemir è nata nel 1992.

L’attrice è nel cast di Daydreamer dal 2018.

Demet Özdemir ha sempre smentito qualsiasi legame sentimentale con Can Yaman ed è fidanzata con un celebre cantante e sceneggiatore.

Demet Özdemir è la protagonista, accanto a Can Yaman, della soap Daydreamer – Le Ali del Sogno. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanto anni ha Demet Özdemir?

L’attrice che interpreta la dolce Sanem nella soap trasmessa da Mediaset è nata a izmit il 26 febbraio 1992. Ciò significa che, nel 2021, compirà 29 anni.

LEGGI ANCHE: Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia?

Carriera

La carriera della bella attrice turca è iniziata nel mondo dei video musicali. Demet Özdemir, infatti, ha lavorato in diverse produzioni come ballerina. Con alle spalle un passato da modella, la compagna di set di Can Yaman ha esordito come attrice nel 2012 con un ruolo nella serie tv Sana Bir Sır Vereceğim (che si può tradurre con “Ti dirò un segreto”).

Volto di Pantene in Turchia, nel 2018 ha iniziato l’avventura in Daydreamer – le Ali del Sogno, soap che la vede interpretare la giovane Sanem Aydin, che coltiva il sogno di diventare una scrittrice.

Vita sentimentale

Al cento di diversi gossip legati al suo rapporto con il collega turco – entrambi hanno sempre negato di essere una coppia – Demet Özdemir ha reso pubblico su Instagram il legame con il cantante e sceneggiatore Oğuzhan Koç, classe 1985, pubblicando una tenera foto di coppia il 7 febbraio 2021.

Instagram

con un profilo seguito da oltre 12 milionidi persone.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria:età, carriera artistica e politica